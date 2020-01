Si alguna vez te preguntaste cómo entrenan lucha libre las Superestrellas de alto nivel, como las de WWE, pues esta es la oportunidad para saberlo.

Porque, recientemente, Kalisto publicó en su canal oficial de YouTube un vídeo bastante interesante en donde aparece enseñándole nuevas técnicas a Sasha Banks, y ella dice algunas palabras en español.

El vídeo fue grabado el 15 de agosto del año pasado, según imágenes que un fan puso en su Twitter se día, desde el GYM Hércules, ubicado en la Ciudad de México, e incluso Mamba estuvo presente, porque estaba justo entrenando allí ese día.

Only the best train in #Mexico @SashaBanksWWE #LuchaLuchaLucha Teaching her to be a weapon.. getting stronger, smarter, and dangerous…she is flexing her way to the top..#vivamexico 🇲🇽👊🏽 #familia💕 pic.twitter.com/1d9LLuiHJS

— KALISTO (manny) (@KalistoWWE) August 16, 2019