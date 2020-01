Con 298 días como Campeona Raw, Becky Lynch es la mujer que más ha ostentado este título en su corta historia.

Y la de mayor número de defensas, pues ha tenido la oportunidad de, hasta el día de hoy, defender su cetro en 5 ocasiones.

► ¿Becky Lynch ya cansa a los fans?

Por eso y algunos otros factores, Corey Graves se preguntó en la más reciente edición de su podcast, After The Bell, si los fans ya estaban dejando de ver con la misma alegría a la irlandesa:

«Mi impresión es que, una vez que baja el volumen de la música de Becky Lynch, la reacción de los fans ya no se escucha como antes. Tiene todavía legiones de fans, pero ya no se siente la misma reacción. Es mi preocupación, o tal vez solo mi observación, el que el Universo WWE esté comenzando a cansarse de The Man. Esto es históricamente un hecho común en WWE. Cuando alguien alcanza el estatus de megaestrella, como Becky lo ha hecho durante el último año, la gente se cansa de ellos.

«No vayamos tan lejos como el caso de John Cena o Roman Reigns, sino más recientemente, miremos el caso de Ronda Rousey, que era amada cuando llegó a WWE, pero para cuando WrestleMania 35 llegó, incluso antes de eso, WWE estaba cansada de ella.

«Seth Rollins, el año pasado, nadie podía esperar para verlo luchar contra Brock Lesnar. Él vence a Brock Lesnar, se convierte en el tipo y todos le dicen: ‘Bueno, ¿qué más tienes para darnos?’ Esto no es culpa de Becky. No es culpa de nadie. Es un hecho.

«Este es un negocio cíclico y tal vez es hora de tener una evolución, dar otro paso, otra capa para el personaje, la piel de The Man. Si alguien puede dárnoslo, estoy seguro de que es Becky Lynch. Pero a partir del fin de semana pasada, Becky Lynch ya no es la underdog, la menos favorecida.

«Antes de convertirse en The Man, todo lo que impulsó a Becky al estrellato era que ella ‘no estaba recibiendo lo que merecía’. Tenía pasión, corazón y talento, pero nunca estaba dando el siguiente paso, que era ganar un campeonato. Ella creó su propio camino, no se puede negar que todavía es una megaestrella. Me pregunto si estamos comenzando a ver los rumores, los retumbos de un movimiento más grande«.

¿Ha llegado a su techo ya The Man Becky Lynch, o todavía hay para dónde escalar? ¿Qué opinan?