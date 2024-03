Top Dolla explica cómo tomó su segunda salida de WWE

Top Dolla, ahora AJ Francis, fue despedido por segunda vez de WWE en septiembre del año pasado, y una vez que se convirtió en agente libre (tras culminar su cláusula de no competición), hizo su debut en TNA Hard to Kill en enero pasado, al igual que en MLW en el mes pasado.

► AJ Francis no necesita de la WWE para sobresalir

AJ Francis habló en una entrevista con Wrestling Inc. sobre cómo se sintió después de salir por segunda vez de la WWE. Si bien fue algo que no le gustó al principio, confesó que supo tomarlo con calma y luego se daría cuenta de que ha podido hacer sus propias conexiones con ESPN, ABC, NBC, TMZ y más, todos a partir de contactos que hizo antes de su carrera de lucha libre, teniendo en cuenta que también tuvo un paso por la NFL.

«Me dejé enojar durante 24 horas y luego llegó el momento de planificar el juego. En realidad, ahora tengo la oportunidad de demostrar, y ya lo he estado haciendo, que estoy una estrella. No soy un trasfondo. No soy simplemente otra persona que está en tu lista. Puedo llevar tu lista si me das un micrófono y me dejas ir. Ahora estoy en el punto donde estoy más caliente que nunca en la WWE y lo estoy haciendo todo por mi cuenta«.

El ex WWE también hizo referencia a sus apariciones en el conocido programa de YouTube, The Pat McAfee Show, donde puede promocionar a TNA.

«Cuando voy a «The Pat McAfee Show» y hablo de TNA, la gente en TNA dice, ‘Oh, muchas gracias. No puedo creerlo’, porque otras personas son capaces de hacer eso… La gente piensa que McAfee me conoció por primera vez en NXT, pero ese no es el caso. Hay muchas cosas que puedo aportar a muchas empresas, y estas otras empresas lo ven, y es por eso que todas me están pagando.»