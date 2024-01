Top Dolla, ilusionado hacia TNA Hard to Kill 2024

Top Dolla, ahora AJ Francis, va a realizar una aparición en Hard to Kill, el primer PPV de TNA en 2024, como responsable con DJ Whoo de la canción oficial del evento, ‘We Outside’. Todavía no se sabe si el exWWE va a luchar en la empresa pero a él le encantaría hacerlo, según le dice a TMZ Sports.

.@AJFrancis410 spoke to @TMZ_Sports ahead of he and @DJWhooKid debuting the music video for “WE OUT$IDE” this Saturday at #HardToKill at the Palms in Las Vegas. WATCH: https://t.co/mEjyQhPKRo pic.twitter.com/X984Xqrgvn — TNA Wrestling (@IMPACTWRESTLING) January 9, 2024

► Top Dolla luchará en Hard to Kill

«Las cosas grandes suceden para personas grandes, ¿sabes a lo que me refiero? Cuando irradias buena energía al mundo, la buena energía vuelve a ti. He establecido muchas amistades y conexiones en este negocio, y siempre quise cumplir un sueño: luchar en TNA.

«Cuando era niño, muchos de mis luchadores favoritos de la WWE iban a TNA, y también descubrí a personas que ni siquiera sabía que existían en la lucha libre hasta que los vi en TNA, como AJ Styles, como Samoa Joe, estos tipos. Así que cuando anunciaron un gran evento, Hard To Kill, en Las Vegas, el 13 de enero, no podían tentarme con una buena fiesta en Vegas, ¿entiendes a lo que me refiero? [Risas] Así que voy a aparecer allí, acompañado de mi DJ personal, DJ Whoo Kid, va a ser un buen momento«.

El cartel de TNA Hard to Kill luce así:

CAMPEONATO MUNDIAL TNA

Alex Shelley (c) vs. Moose

CAMPEONATO KNOCKOUTS TNA

Trinity (c) vs. Jordynne Grace

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X TNA

Chris Sabin (c) vs. KUSHIDA vs. El Hijo del Vikingo

Knockouts Ultimate X Match

Gisele Shaw vs. Xia Brookside vs. Jody Threat vs. Tasha Steelz vs. Alisha Edwards vs. Dani Luna

Josh Alexander vs. Alex Hammerstone

CAMPEONATO DE PAREJAS TNA

ABC (Ace Austin & Chris Bey) (c) vs. Grizzled Young Veterans (James Drake & Zack Gibson) vs. The Rascalz (Trey Miguel & Zachary Wentz) vs. Mike Bailey & Trent Seven

Hard To Kill Countdown Show

Rich Swann vs. Steve Maclin

CAMPEONATO DE MEDIOS DIGITALES TNA

Tommy Dreamer (c) vs. Crazzy Steve

Eric Young & Frankie Kazarian vs. Brian Myers & Eddie Edwards.

We take an in depth look at the return of TNA and all the big matches at #HardToKill THURSDAY at 8/7c on @AXSTV! #TNAiMPACT pic.twitter.com/SDsg1VyIaw — TNA Wrestling (@IMPACTWRESTLING) January 9, 2024