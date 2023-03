Tony Khan valora el interés de AEW en Mercedes Moné

“La cuestión es que soy una agente libre. No importa con New Japan. Puedo ir a cualquier parte. Puedo ir a New Japan, IMPACT, México, Alemania, Europa. Los enfrentamientos potenciales son infinitos. Lo mismo para New Japan. Sé que tienen asociaciones con CMLL, IMPACT, AEW. Ser fanática y ver todos estos enfrentamientos de todas partes del mundo es increíble. Sé que hay una mujercita en IMPACT a la que me encantaría enfrentar algún día, Mickie. ¡James! Veremos qué hay en las estrellas”. Así hablaba recientemente Mercedes Moné.

Champ Moné pic.twitter.com/o3XNhCP7Jb — Mercedes Moné Varnado (@MercedesVarnado) March 5, 2023

> Tony Khan habla de Mercedes Moné

La Campeona IWGP tiene abiertas todas las puertas del mundo, incluida la de volver a la WWE. Ello no quiere decir que vaya a cruzarlas pero así como ella valora la posibilidad de hacerlo, las compañías también. Cualquiera diría que todas están interesadas en contar con sus servicios. Por ello le preguntaron recientemente a Tony Khan en la conferencia de prensa después de AEW Revolution 2023. El presidente de AEW no fue demasiado claro, sí en lo relativo a querer trabajar con ‘The CEO’, pero no señalando nada con respecto a conversaciones, fechas ni nada parecido.

“Tengo un montón de respeto por la campeona mundial de IWGP, es una luchadora tremenda. No me gustaría comentar sobre las discusiones que he tenido con cualquier luchadora que sea agente libre, en particular, una luchadora que es campeona de uno de nuestros socios. Tengo un montón de respeto por esa gran luchadora y es alguien que cualquier compañía de lucha libre sería muy afortunada de tener“.

