Tony Khan: «No le pagamos, Ric Flair paga a AEW»

Durante el episodio de Collision de la semana pasada, mientras luchaba con Daniel García, a quien venció para sumar tres puntos en la liga azul del Continental Classic, pudo verse a Andrade El Ídolo tomando una de las latas de Woooo Energy de la mesa de comentaristas para echar un trago de la bebida energética de Ric Flair; en realidad, parecía estar vacía, así que no bebió nada, pero se entendió no solo la promoción de la misma sino el guiño del luhcador mexicano a su suegro.

► «Ric Flair paga a AEW»

All Elite Wrestling ha estado promocionando de varias maneras Woooo Energy desde que The Nature Boy se unió oficialmente a la empresa con un contrato multianual, con latas en la mesa de comentarios o imágenes en las pantallas de los shows. Y eso les ha estado beneficiando tremendamente. No tenemos ahora mismo los datos concretos pero son lo suficientemente positivos como para que Tony Khan diga que es Ric Flair quien les está pagando a ellos y no al revés.

It ain’t easy bein’ the official energy drink of the @aew .. but someone’s gotta do it! Wooooo! ⚡️😎 pic.twitter.com/Ivx1ghwipe — Wooooo! Energy (@woooooenergy) November 27, 2023

El presidente All Elite hace esta afirmación en su reciente entrevista con el New York Post mientras habla de lo importante que está siendo para Sting que el dos veces WWE Hall of Famer lo esté acompañando en este último viaje de su carrera; The Icon se retirará definitivamente como luchador en Revolution 2024 y Ric Flair no se ha separado de su lado en todos los segmentos que ha hecho últimamente.

«No le estamos pagando a Ric Flair; Ric Flair esencialmente nos está pagando a nosotros. Estamos siendo pagados por Wooooo Energy por todas sus apariciones, así que estamos generando ingresos a través de ellos».