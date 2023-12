Ric Flair es una fuente de sabiduría inmensa, única, y además está encantado de que los luchadores se acerquen a él para pedirle consejo y compartirla. Todos en realidad pueden hacerlo dada la facilidad hoy en día de conectar con todo el mundo pero especialmente en AEW, que es donde está trabajando actualmente The Nature Boy, y además es donde se encuentra un montón de talento joven que puede aprender maravillas de uno de los más grandes de todos los tiempos.

► Ric Flair, una fuente de sabiduría

«No lo hago tanto últimamente porque, si quieres conocer la verdad, y es triste, pero creo que sucede lo mismo no solo en la lucha libre, sino en otros deportes. Los jóvenes, la generación más joven, prestan más atención a lo que dicen los fanáticos. Las redes sociales, y son sensibles.

«Todos son sensibles y eso duele, pero dejé de dar consejos cuando alguien me preguntaba algo y luego los veía acercarse y preguntarle lo mismo a alguien 20 años más joven. Solo les voy a decir una vez, si preguntan, y realmente no preguntan.

«Aún me piden que vea sus combates y dé mis críticas, lo hago. Me encanta cuando alguien me lo pide. Alguien me lo pidió la semana pasada. Me encanta ayudarlos. He tenido tanta experiencia y he luchado contra tantas personalidades diferentes, diferentes tipos de cuerpo, diferentes estilos, y me siento honrado cuando me preguntan, y me gusta darles consejos», dice el dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE en KARE 11.

Y cualquiera debe aprovechar la ocasión, no solo por la edad y la salud de Ric Flair, sino porque no se sabe cuanto tiempo va a estar en activo en la lucha libre. Puede que cuando Sting se retire él también se vaya de AEW. Aunque tampoco está confirmado que The Icon vaya a irse de la empresa después de su último combate. Por cierto, él es también una fuente inagotable de información que cualquier luchador podría utilizar para quizá algún día encontrar esa grandeza.