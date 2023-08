Tony Khan quiere más de RVD en AEW

Tuviera o no permiso Rob Van Dam de WWE para aparecer en AEW (debate un tanto absurdo, pues no está bajo contrato con McMahonlandia), este ya puede decir que también ha luchado bajo los focos del otro gigante de la escena estadounidense. ¿Hay algo pendiente en el currículo de RVD?

Tal vez All In habría sido la guinda a una carrera antológica, como se reportó, pero RVD no se mostrará de ninguna manera frustrado. Con su combate contra Jack Perry, RVD concedió al joven Campeón FTW un impulso impagable y la televisión nacional estadounidense mostró de nuevo el arte entre las doce cuerdas de «Mr. Monday Night» y «Mr. Thursday Night», quien aquella noche fue por derecho propio «Mr. Wednesday Night».

Y aunque RVD perdiera mediante un golpe bajo ante Jack Perry, la historia, según las informaciones publicadas, habría concluido el pasado miércoles, sin planes de que el ex Campeón Mundial ECW reaparezca por la casa Élite. Al menos, de momento.

Porque ahora, en la más reciente edición de su podcast, ‘1 Of A Kind’, RVD revela lo siguiente.

El buen desempeño de RVD en Dynamite, si bien no estuvo acompañado de una mejora del rating del programa, debería propiciar nuevas implicaciones, siempre de manera «freelance», pues varias veces ha expuesto el veterano que rechaza atarse a tiempo completo a una empresa. En cualquier caso, no estaría mal colgar las botas sobre el ring de AEW.

RVD talks about his match in AEW against @boy_myth_legend



Full episode of the 1 Of A Kind podcast!



Watch & Subscribe to RVD's YouTube channel!https://t.co/6Dm3RPqpbN pic.twitter.com/ppvfQGd5GU