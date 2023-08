WWE dio permiso a Rob Van Dam para luchar en AEW

«Bueno, se sintió realmente grandioso esta noche, debo admitirlo. Cuento con la energía positiva que traen los fanáticos. Dependo de conectarme con ellos, pero aún me siento abrumado cuando todos tienen carteles de RVD y todos cantan al unísono por mí. Siempre supera mis expectativas. Cuando ese momento es genuino y estoy conectado con ellos, solo siento amor. El amor es la energía más poderosa en el universo». Así se pronunció Rob Van Dam después de su debut en AEW.

El luchador, la compañía y los fanáticos quedaron contentos con la actuación del veterano de las cuerdas pero siempre hay quienes intentan socavar las cosas positivas y algunos están criticando a RVD acusándolo de haber echado por tierra sus posibles oportunidades en WWE al trabajar para la competencia. Sin embargo, The Whole F’N Show revela que el McMahon Empire le dio permiso, por lo que ellos también estaban de acuerdo con su aparición en las tierras All Elite.

Some fans are saying I did WWE wrong by appearing on AEW. I wonder if they would all eat shit f I revealed that I had permission to do it? Or would they just move on to puke out the next meaningless bullshit that comes out of their mouths?

Yeah, I figured. I’ll keep it to my self…

— Rob Van Dam (@TherealRVD) August 15, 2023