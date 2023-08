Jessica Andrade: «Amanda Lemos ganará el título por nocaut»

Amanda Lemos desafiará a Zhang Weili por el campeonato de peso paja de UFC el sábado en el evento coestelar de UFC 292 en Boston, y la última mujer en vencerla predice una sorpresa en el TD Garden.

Jessica Andrade, quien venció a Lemos con un estrangulamiento de triángulo de brazo de pie en abril de 2022, vio a Lemos rebotar con remates consecutivos sobre Michelle Waterson-Gomez y Marina Rodríguez para ganar una oportunidad contra Weili.

Andrade sintió previamente el poder de Weili, perdiendo el campeonato de UFC ante la estrella china por nocaut en el primer asalto en 2019. Pero dijo que Lemos podría ser una amenaza mayor en los pies.

“Amanda Lemos es muy dura. Su golpeo es muy, muy duro. Si Weili no tiene cuidado, no la derriba o no funciona bien con su jiu-jitsu, creo que Lemos se convierte en la nueva campeona debido al poder que tiene. Ella es muy, muy fuerte”.

“He peleado con ambas, ambas me golpearon fuerte, y les diré esto: Lemos golpea más fuerte que Weili. Si Weili no usa la estrategia correcta y trabaja en el terreno, encuentra el momento para disparar para derribar, terminará mal para ella”.

Lemos ganó siete de ocho peleas desde que bajó al peso paja en diciembre de 2019, incluido un trío de finales de primer round, y se anotaría una gran sorpresa si gana contra una mujer que ha detenido a Andrade, Joanna Jedrzejczyk y Jessica Aguilar en siete octágonos victorias.

“Esta es mi elección, creo que gana Lemos. Si pasa del segundo o tercer vuelta, gana Lemos. No sé si Lemos puede hacer cinco rounds con Weili, ella ha estado haciendo esto durante algunos años, pero en términos de poder, si Weili no trabaja contra la cerca y cansa a Lemos, definitivamente será un nocaut. en la segunda o tercera ronda”.