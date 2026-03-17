Tony Khan presume del éxito de AEW: «Los mejores»

El presidente de AEW, Tony Khan, repasa el éxito reciente de la empresa, resuelve algunos misterios, y habla de famosos, fanáticos, HBO Max, premios y más. Todo ello en una reciente entrevista que realizó con TMZ antes del último PPV, Revolution.

► En palabras de Tony Khan

Los premios y el reconocimiento recibido por la empresa

“Fue una gran temporada de premios para AEW. Ganamos el premio a promotora del año de Sports Illustrated, y también recibimos reconocimientos de ESPN, Yahoo, New York Post y muchas publicaciones de lucha libre. Lo más interesante para mí es que no fue solo un evento el que ganó como mejor show del año, sino que tuvimos varios eventos premiados, como AEW Revolution, Double or Nothing y All In. Eso habla de la calidad de nuestros shows de televisión también.”

La historia de AEW con famosos y celebridades

“Me encanta contar con celebridades en AEW, AEW es el lugar donde luchan los mejores. Tenemos los mejores combates, las mejores rivalidades y los mejores luchadores del mundo. Dicho eso, también tenemos muchos fans famosos y gente que quiere involucrarse en la lucha libre. Hemos podido aprovechar eso en algunos momentos. Shaq es probablemente el mejor ejemplo de todos. También hemos tenido a gente como Adam Devine, Jack Whitehall, Mike Tyson o Snoop Dogg. Siempre ha sido divertido.”

El misterio de Shaq tras su aparición en AEW

“Permanezcan atentos. Algún día se va a resolver ese misterio. Han pasado años, pero sé que eventualmente se sabrá dónde estaba Shaq cuando fueron a revisar la ambulancia. La gente me lo pregunta todos los días.”

Ser fan de la lucha libre mientras dirige la empresa

“Siempre lo tengo en cuenta. Amo la lucha libre y quiero compartir ese amor. Incluso de niño invitaba a gente a casa para ver los shows. Siempre he sido esa persona que quería contagiar a otros con la pasión por la lucha libre. Para mí, ser fan ayuda mucho a la hora de trabajar en esto las 52 semanas del año. Nunca me he perdido un show. Trabajo cada semana. Hemos hecho más de 330 episodios de Dynamite y más de 130 de Collision, además de muchos pay-per-views. Me siento muy afortunado por poder vivir esto.”

Cómo nació el nombre de Dynamite y Rampage

“Yo hacía simulaciones de lucha con programas de texto y uno de ellos se llamaba Rampage, de ahí salió ese nombre. También empecé a hacer Dynamite cuando tenía 12 años. Las primeras versiones de Dynamite que hice en 1995 eran Saturday Night Dynamite. Ahora tenemos Saturday Night Collision y Wednesday Night Dynamite, pero aquellas primeras ideas nacieron cuando era apenas un niño.”

La importancia de TNT, TBS y HBO Max para AEW

“Ahora Dynamite es el programa de lucha libre en prime time más longevo de la historia de TNT y TBS, y eso significa mucho para mí porque yo crecí viendo lucha libre en TNT y TBS. Es muy importante que seamos nosotros quienes hemos llevado la lucha libre a HBO Max después de tantos años. Además, una de las cosas que aprendí durante la renovación televisiva fue que los fans de AEW son los que más dinero gastan al mes en vídeo por streaming de entre todas las ligas deportivas del mundo. Eso me sorprendió muchísimo.”

Cómo equilibra AEW para fans veteranos y nuevos

“Creo que el propio show lo refleja. Tienes lo mejor de todo para todo el mundo. Tienes estrellas originales de AEW que aportan muchísimo, como Jon Moxley, Hangman Page, MJF, Orange Cassidy, Darby Allin o Kris Statlander. Luego tienes gente que llegó después y se convirtió en figuras enormes, como Timeless Toni Storm, Swerve Strickland o Samoa Joe. Y también tienes una nueva generación de luchadores que ha llegado en el último año. La empresa siempre está evolucionando y siempre puedes subirte al tren.”

La construcción del roster y los grandes fichajes

“Hemos añadido más luchadores nuevos a AEW en el último año que en varios años anteriores combinados, pensando en el futuro. Pienso en nombres como Kevin Knight, Speedball Bailey, Jet Speed o Thekla, que entró en el último año y arrasó. También hubo otras etapas de grandes incorporaciones, como cuando llegaron Kazuchika Okada, Mercedes Moné y Will Ospreay. Ha habido diferentes eras de grandes fichajes y eso también ha ayudado a que AEW siga creciendo.”

El recuerdo más valioso que guarda de AEW

“No tengo las paredes llenas de memorabilia, pero sí tengo muchos cuadernos con formatos, notas y planes de shows. Lo que más significa para mí de todo lo que tengo es una protección de esquina del ring que Sting me regaló. Me la firmó y me dejó una nota muy especial. Eso significa muchísimo para mí. Revolution fue el último combate de Sting y para mí representa perfectamente lo que es AEW.”

Su filosofía creativa dentro de AEW

“Eso no fue idea mía, ellos lo pensaron así, y eso es lo genial de AEW. Cuando la gente tiene grandes ideas, yo siempre quiero meter esas ideas en el show. Eso es lo que queremos ser: una colección de las mejores ideas, juntar lo mejor y hacer los mejores shows posibles.”

Lo que dijo sobre MJF como estrella dentro y fuera del ring

“MJF está empezando a llamar mucho la atención en Hollywood. Hizo un trabajo fantástico en Happy Gilmore 2 y tiene un papel importante en Violent Nights 2, además de otros proyectos fuera de la lucha libre. Pero dentro de AEW también está a un nivel altísimo».”