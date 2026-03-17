Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 23 de marzo 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el Frost Bank Center, de San Antonio, Texas y entre otras cosas vimos a AJ Lee retener el Campeonato Intercontinental femenil.
► En el episodio de WWE Raw del 16 de marzo vimos:
- El Grande Americano venció a El Original Grande Americano (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: AJ Lee (c) retuvo ante Bayley (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) retuvo ante Dragon Lee (*** 1/2)
- Nattie venció a Maxxine Dupri (**)
- Stephanie Vaquer venció a Raquel Rodríguez (** 1/2)
- El Grande Americano vence al Original El Grande Americano
- AJ Lee retiene el Campeonato Intercontinental ante Bayley
- Penta retiene el Campeonato Intercontinental ante Dragon Lee
- Natalya somete a Maxxine Dupri y se lleva un nuevo capítulo de su rivalidad
- Stephanie Vaquer vence a Raquel Rodríguez pese a la interferencia de Liv Morgan
► Cartelera WWE Raw 23 de marzo 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 23 de marzo 2026 en el en el TD Garden, en Boston, Massachusetts (anteriormente conocido como Shawmut Center, Fleet Center, TD Banknorth Garden), coliseo con capacidad para 18,624 aficionados y casa de los Celtics de Boston de la NBA.
- The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) vs. The Vision (Logan Paul y Austin Theory)
- Segmento con Brock Lesnar
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 23 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|Capacidad
|18,624 espectadores