Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 23 de marzo 2026

por
Este lunes, WWE Raw se emitió desde el  Frost Bank Center, de San Antonio, Texas y entre otras cosas vimos a AJ Lee retener el Campeonato Intercontinental femenil.

► En el episodio de WWE Raw del 16 de marzo vimos:

  1. El Grande Americano venció a El Original Grande Americano (** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: AJ Lee (c) retuvo ante Bayley (** 1/2)
  3. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) retuvo ante Dragon Lee (*** 1/2)
  4. Nattie venció a Maxxine Dupri (**)
  5. Stephanie Vaquer venció a Raquel Rodríguez (** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 23 de marzo 2026

El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes 23 de marzo 2026 en el en el TD Garden, en Boston, Massachusetts (anteriormente conocido como Shawmut Center,  Fleet Center, TD Banknorth Garden), coliseo con capacidad para 18,624 aficionados y casa de los Celtics de Boston de la NBA.

  • The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) vs. The Vision (Logan Paul y Austin Theory)
  • Segmento con Brock Lesnar
Información del Evento
Fecha Lunes 23 de marzo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión Netflix
Sede TD Garden, Boston, Massachusetts
Capacidad 18,624 espectadores

 

LA LUCHA SIGUE...
icon
