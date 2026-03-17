El luchador mexicano Andrade El Ídolo habló recientemente sobre una de las tradiciones más icónicas de la lucha libre: el uso de la máscara. En sus declaraciones a SHAK Wrestling, la estrella de AEW explicó cómo cambia la forma de luchar al llevarla puesta, acordándose de sus tiempos como La Sombra, reflexionó sobre la importancia de la identidad visual en los luchadores enmascarados y dejó claro quién es, para él, el mejor luchador de todos los tiempos.

► En palabras de Andrade

La diferencia entre luchar con máscara y sin máscara

“Luchar con máscara es diferente por algo muy simple: respiras menos, porque sientes presión en la cara, por el material y por cómo se ajusta. Pero en México eso es normal cuando eres niño, porque creces usando máscara, jugando con máscara y entrenando así. Entonces llega un momento en el que se vuelve natural. Pero para alguien de Estados Unidos, por ejemplo, que nunca la usó y se la pone con 20 o 25 años, puede ser muy difícil porque siente que no puede respirar.”

La expresión corporal en un luchador enmascarado

“Cuando no llevas máscara, la gente puede ver tu cara, tus expresiones, si te ríes, si estás cansado, si estás enfadado. Cuando llevas máscara, tienes que mostrar todo eso más con el cuerpo y con el lenguaje corporal. Tienes que exagerar más los golpes, la postura, la forma de moverte, porque no puedes enseñar la cara. Esa es una gran diferencia.”

Su crítica a algunos luchadores enmascarados

“A veces muchos luchadores mexicanos no entienden la importancia de la identidad visual. Un día salen con una máscara roja, luego con una azul, luego con otra distinta, y eso confunde a la gente. Si alguien fue a verte por primera vez y le gustó ‘el de la máscara roja’, luego vuelve y te ve con otra completamente diferente, quizá ni se da cuenta de que eres tú. Por eso nombres como Rey Mysterio o Místico funcionan tan bien: la gente sabe perfectamente cómo se ven. Hay que mantener una identidad clara.”

El mejor luchador enmascarado

“Para mí gana Rey Mysterio. Sé que mucha gente puede no estar de acuerdo, y Eddie Guerrero tiene todo mi respeto, igual que su familia, y sé que fue un luchador increíble. Pero para mí, en este momento, Rey Mysterio. También por todo lo que ha hecho durante tantos años. Para mí, Rey Mysterio.”