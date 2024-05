Tony Khano The Elite, ¿quién gobierna en AEW? El presidente anuncia cuando se abordará la batalla por el poder de la casa Élite en su entrevista más reciente con TV Insider. Ello después de que The Young Bucks, Kazuchika Okada y Jack Perry lo atacaran durante el episodio de Dynamite del 24 de abril.

Y será tan pronto como esta semana, el 5 de mayo, también en Dynamite, cuando la «conversación» continúe. No obstante, el mismo Khan confirma que no va a hacer acto de presencia, no sabemos si por las lesiones o por miedo a que lo ataquen de nuevo los cuatro luchadores.

«Todos tenemos experiencia trabajando fuera de la oficina. Durante el confinamiento, nos acostumbramos a las reuniones en Teams y Zoom. Aún estaré supervisando AEW y gestionando el show de forma remota. En cuanto a quién será el funcionario de mayor rango en el lugar, estad atentos el miércoles. Sin duda, se abordará esta semana en TBS. Se trata de una lucha de poder que está ocurriendo en AEW«.

Por ahora, se conoce lo siguiente sobre el programa:

El show se emitirá desde el Canada Life Centre de Winnipeg, Manitoba, Canadá.

#AEWDynamite TOMORROW!@CanadaLifeCtr | Winnipeg, MB

LIVE 8pm ET/7pm CT | @TBSNetwork#TNT Championship

Adam Copeland (c) vs A Member of the #HouseOfBlack

The Cope Open Returns, but @RatedRCope won't know whether he's facing @malakaiblxck, @BrodyXKing or @SNM_Buddy! pic.twitter.com/xcNjd9zeM9

— All Elite Wrestling (@AEW) April 30, 2024