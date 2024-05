Tony Khan: «Me sorpredieron las palabras de Goldberg»

Tan solo unos días atrás, Goldberg explicaba por qué nunca luchará en AEW:

«Les he hablado varias veces en el pasado. He hablado varias veces con Tony Khan, pero esta es donde van a obtener la respuesta más franca de mi parte: el producto es demasiado cursi. No merecen tenerme… Quiero decir, lo que sea. Si hubiera una opción comparable y viable como competidor que me permitiera seguir viéndome al espejo después de ser parte de su plantel, sí, entonces sería una consideración, pero no hay posibilidad».

► Tony Khan de Goldberg

Esta explicación fue abordada por Tony Khan en Superstar Crossover:

«Bill quería formar parte de nuestro equipo. Tuve varias reuniones con él y mostró interés en trabajar aquí. De hecho, tuvimos conversaciones muy agradables y sinceramente habría estado interesado en colaborar con él. Tengo un gran respeto por Bill. Me sorprendió enterarme de esto, ya que no fue lo que él me expresó cuando hablamos sobre la posibilidad de trabajar juntos, algo a lo que siempre estuve abierto y realmente aprecio a Bill. Todo se trata de encontrar el momento adecuado, y en este momento estamos llevando a cabo muchos proyectos emocionantes. Sting acaba de retirarse en sus propios términos, haciendo lo que le gusta y en lo que cree firmemente. Sé que Sting y Bill son buenos amigos. Realmente me cae bien Bill y lo respeto.

«Por lo tanto, cuando vi sus comentarios, me sorprendió, ya que Bill había expresado su interés en trabajar aquí. No creo que haya tenido problemas con el contenido de AEW, y todas las personas que vieron la despedida de Sting han tenido comentarios positivos al respecto. No estoy seguro de qué se trata este cambio de opinión, pero de todas maneras respeto a Bill y le deseo lo mejor. Es una gran figura en el mundo de la lucha libre. Me encanta lo que hacemos en AEW, y Bill tiene derecho a tener sus opiniones. En nuestras conversaciones pasadas, siempre ha sido una persona positiva y agradable, tanto en persona como en llamadas telefónicas o por Zoom. Es interesante saber cómo se siente ahora, pero siempre he tenido una buena impresión de él».