El Machida City General Gymnasium fue testigo del arranque de la gira «Road to Wrestling Dontaku 2024» de New Japan Pro Wrestling.

► «Road to Wrestling Dontaku 2024»

Antes del espectáculo se realizó la ceremonia de los 10 toques de gong en honor del fallecido Akebono. El presidente Hiromu Takahashi fue el encargado de llevar el retrato de Akebono y cargarlo en el centro del ring.

Antes del arranque de las acciones de informó que YOH y Ryusuke Taguchi están fuera de acción., tanto para la gira como para el torneo Best of the Super Jr. 31.

También se dio a conocer que Oleg Boltin anunció recientemente que ha completado su fase Young Lion luego de ganar el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER. Boltin tiene como objetivo participar en el G1 Climax de este año.

En choque de parejas, Just 5 Guys (Taichi y& Yuya Uemura) se impusieron a United Empire (Great-O-Khan yTJP). El enfrentamiento fue previo a la lucha por el Campeonaro KOPW ente Uemura y O-Khan.

En la batalla principal, Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Tetsuya Naito y Yota Tsuji) sometieron al BULLET CLUB War Dogs (Clark Connors, David Finlay, Drilla Moloney, Gabe Kidd y Gedo) tras reñidas acciones de más de dieciséis minutos.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO WRESTLING DONTAKU 2024», 20.04.2024

Machida City General Gymnasium

Asistencia: 1,267 Espectadores

1. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Katsuya Murashima (9:25) con un Bone Lock de Ishimori sobre Murashima.

2. Jeff Cobb, Francesco Akira y Callum Newman derrotaron a Tomohiro Ishii, Tomoaki Honma y El Desperado (11:33) con la Tour of the Island de Cobb sobre Honma.

3. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vencieron a Hikuleo, El Phantasmo, Jado y Shoma Kato (10:42) con un Crab Hold de Fujita sobre Kato.

4. SANADA y DOUKI derrotaron a SHO y Yoshinobu Kanemaru (9:40) con un Skull End de SANADA sobre Kanemaru.

5. Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, Shota Umino y Oleg Boltin vencieron a «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi y Dick Togo (11:27) con un Death Rider de Umino sobre Togo.

6. Taichi y Yuya Uemura derrotaron a Great-O-Khan y TJP (12:54) con un Tensho Jujiho de Taichi sobre TJP.

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a David Finlay, Gabe Kidd, Clark Connors, Drilla Moloney y Gedo (16:20) con un Jackknife Hold de Naito sobre Gedo