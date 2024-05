AEW no existiría sin Cody Rhodes así que el actual Campeón Indiscutible de WWE siempre estará a favor de la casa Élite. Además, allí tiene muchos amigos, como The Young Bucks o Kenny Omega. Él fue uno de los fundadores de la compañía y una de sus estrellas en los tres años que trabajó en ella, además de Vicepresidente Ejecutivo. Así que nunca irá contra los All Elite, como aclara en su reciente entrevista en Cheap Heat cuando le preguntan si sigue queriendo que tengan éxito.

► Cody Rhodes, siempre a favor de AEW

«La percepción sobre mis contribuciones a AEW cambió considerablemente, y eso fue muy decepcionante. Hubo algunas personas, no voy a mencionar sus nombres, pero ellos saben quiénes son, que intentaron difundir propaganda cuando me fui. En el libro de los Young Bucks se menciona que fui el último en firmar. Sin embargo, Matt, Nick y yo seguimos tan unidos como siempre. Estoy muy agradecido de haberlos tenido en mi carrera y en mi vida. Siendo sincero, AEW no existiría sin mí. Es un hecho. Con eso en mente, nunca podría desearles mal. Es como tener un hijo que se va a la universidad y se mete en problemas. Siempre los llevaré en mi corazón.

«La herida que dejó mi salida de AEW fue más profunda y dolorosa de lo que la gente se imagina. Ahora miran la situación y piensan: ‘oh hombre, estás en la cima del mundo, lo tienes todo’. Pero no entienden que realmente di todo de mí. Lo hice. No puedo imaginarme un día en el que esté en contra de ellos. Desde una perspectiva ajena a mí, mi relación con AEW, mis amigos, los jóvenes que firmé y las personas de mi escuela son muy importantes. Desde fuera, es crucial que sigan adelante, porque si AEW desapareciera, nadie en el vestuario tendría idea de las repercusiones financieras que tendría en la lucha libre. Sería devastador para la lucha libre independiente.

«Hemos creado un ambiente cómodo en el entretenimiento deportivo para que hombres y mujeres puedan alimentar a sus familias y sean tratados con el respeto que merecen. No me gustaría ver cómo se desvanece todo eso. Ese es un temor que tengo, sin importar si están en lo más alto o en lo más bajo. Nunca estaré en su contra, en ningún caso. No siempre es fácil, especialmente cuando se dicen cosas al azar sobre ti en las conferencias de prensa, y eso está mal. Nunca deberían mencionar mi nombre ni el de mi esposa. Tony debería haberles dicho eso. Nunca estaré en contra de ellos, de verdad.»