Ted DiBiase: «Siempre agradeceré a Vince McMahon»

Ted DiBiase comparte sus pensamientos acerca de la posibilidad de que Vince McMahon funde una nueva compañía de lucha libre profesional, lo cual, según apuntaba recientemente nuestro compañero Dave Meltzer, es algo quimérico.

► Ted DiBiase de Vince McMahon

«No entiendo por qué lo haría. Quiero decir, aquí está el punto. Siempre estaré agradecido con Vince. Fue el gran impulso en mi carrera. Todo el paquete, el Hombre del Millón de Dólares, los jets privados, las limusinas, todas esas cosas y desde entonces. Tenía casi 40 años cuando dejé físicamente el ring. He estado aquí 30 años, y ahora tengo 70 años. Y… quiero decir, todavía están sacando figuras de acción y videojuegos y todas esas cosas; no tendría nada de eso si no fuera por Vince y la WWE. Y por eso, siempre estaré agradecido.

“Pero, he estado leyendo algunas de las cosas que están pasando ahora. Y básicamente… duele. Es como, nunca vi a Vince como un héroe, pero siempre estuve agradecido. Y nunca dejaré de estar agradecido, pero si muchas de estas cosas que estoy leyendo son ciertas, entonces simplemente me enferma. Cosas terribles, realmente terribles. Y de nuevo, tengo 70 años. Y quiero decir, tengo 70 años, lo que significa que él tiene 80. ¿Y va a comenzar una nueva compañía? No, no estoy interesado.

“No solo por lo que Vince está pasando ahora. Si Vince no estuviera pasando por nada de eso, y vendiera su compañía para comenzar una nueva, tengo 70 años. No quiero hacerlo. Es como… la lucha libre es, es tu vida. Si estás en eso, es tu vida. Y es como, bendita sea mi esposa por aguantar y quedarse conmigo. Por el camino, darme una segunda oportunidad cuando la había arruinado y había sido infiel. Escribí un libro sobre ello. Fue lo que realmente me llevó a una relación genuina con Cristo. Y la disposición de mi esposa para aguantar, porque estaba fuera tanto tiempo. Sabes, luego perdonarme y luego creer en mí, creer en mí lo suficiente como para saber que ahora era un hombre diferente. Y, por supuesto, eso se podía ver todo el tiempo. Pero no, amaba la lucha libre, estoy agradecido. Pero he terminado. No tengo ningún deseo de volver a involucrarme de esa manera en ningún nivel.”