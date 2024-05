«La puerta está abierta. ¿Quieres conocerlo?» ha sido el último juego que ha hecho la WWE acerca del (supuestamente) próximo regreso de Bo Dallas (o Uncle Howdy). El luchador y el personaje volverían a la programación, a la narrativa, para continuar con el legado del fallecido Bray Wyatt.

► La continuación de la historia de Bray Wyatt

Qué tienen entre manos en la compañía es una completa incógnita. Sí se ha estado hablando de la recontratación de Erick Rowan y otras cuestiones, además de conocer lo ocurrido antes de que «The Eater of the Worlds» nos dejara, incluído el plan para la facción Wyatt 6... Pero nada se sabe del siguiente capítulo.

Uno que podría no ser tan sencillo de abordar ni para sus protagonistas ni para la WWE en sí misma, según prevé Kevin Sullivan. En un episodio reciente de su pódcast, Tuesdays with the Taskmaster, el antiguo luchador de WCW o NWA comparte sus dudas con el proyecto que se estarían llevando a cabo.

«Él [Wyatt] entretenía a la gente como nadie más en años. Incluso The Undertaker dijo que debería haber sido él quien lo venciera en la Racha… ¿Dónde vamos con esto para evitar que la gente diga, ‘Está bien, pero no fue tan bueno como con Bray’?«

«Los críticos tendrán un festín con este tema; no es que importe, pero será muy, muy… para mí, están en una situación delicada. Un lado es hielo, el otro es fuego… No pueden ir tan lejos que desanimen a la gente, porque estos tipos están encasillados. Se merecen una oportunidad.»

Las comparaciones van a ser inevitables y siempre serán odiosas cuando se habla de alguien tan grande como Bray Wyatt. No obstante, si eso lo sabe Kevin Sullivan, si eso lo sabemos nosotros, también lo saben en WWE. Y ciertamente, visto lo visto, antes de dudar vamos a confiar en Triple H.