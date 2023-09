Dutch: «Había posibilidad de Wyatt 6 en WWE»

Durante mucho tiempo se estuvo rumorando que en WWE nacería un nuevo grupo encabezado por Bray Wyatt el cual sería conocido como «Wyatt 6»; sin embargo, este proyecto nunca vio la luz.

En diciembre de 2022, los nombres de Vincent y Dutch, conocidos en el mundo de la lucha libre como The Righteous en Ring of Honor (ROH), causaron revuelo cuando se supo que habían participado en pruebas en el WWE Performance Center.

Además, su presencia en la audiencia durante el episodio del 6 de diciembre de WWE NXT generó especulación sobre un posible ingreso al mundo de la WWE, incluso se habló de la posibilidad de que se unieran al misterioso grupo liderado por Bray Wyatt, conocido como Wyatt 6.

Sin embargo, aunque las expectativas estaban altas, esta unión nunca llegó a concretarse, y The Righteous regresó a ROH en abril de 2023. Dutch, uno de los miembros de The Righteous, comentó sobre esta situación en una reciente entrevista.

«No sé si lo sabremos alguna vez, pero definitivamente parecía que iba en esa dirección . Creo que habría sido genial. Estuvimos en NXT durante una semana o algo así en diciembre. Sí, en ese momento parecía que las cosas estaban avanzando. De repente se detuvo por alguna razón , tal vez fue la enfermedad que él tenía, no estoy 100% seguro . No sé si alguna vez lo sabremos, pero definitivamente era una posibilidad», declaró Dutch.

Cuando se le preguntó si Bray Wyatt estaba de acuerdo y si la formación del grupo era su idea, Dutch señaló que habían tenido conversaciones al respecto y que se estaban discutiendo ideas. Además, expresó su agradecimiento hacia Wyatt por el impacto que tuvo en sus carreras.

«Oh sí, hablamos mucho sobre tener ideas y cosas así. Nunca se concretó, pero las ideas y todo eso se estaban discutiendo. No creo que estaría en la posición en la que estoy ahora con AEW si no fuera por él. Creamos ese revuelo en las redes sociales durante varios meses, y suceda o no, todo sucede por una razón. Así que no estaría aquí si no fuera por él en este momento», afirmó Dutch.