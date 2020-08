Tommaso Ciampa regresará a NXT este miércoles

Ayer en el evento NXT TakeOver: XXX, se hizo un gran anuncio. El talentoso y querido por el público, Tommaso Ciampa, estará haciendo su esperado regreso a la acción en WWE NXT este miércoles durante el episodio de NXT en USA Network.

Recordemos que Ciampa había estado desaparecido luego de su categórica derrota con el ahora nuevo Campeón NXT, Karrion Kross, en el show NXT TakeOver: In Your House a inicios de junio. Por ahora no hay mayor información con respecto a lo que estará haciendo, pero es bastante interesante dado que recientemente borró su cuenta de Twitter y le puso fondo y fondo de perfil negros, dando a entender que hace parte de RETRIBUTION. De hecho, se llegó a rumorar con que sería el líder de la facción.

La idea para su regreso bien podría ser ir por el Campeonato NXT, pero lamentablemente ya no podría continuar su rivalidad con Karrion Kross, pues este será sometido a una Imagen por resonancia magnética (MRI) este lunes para conocer el estado de la separación de hombro que sufrió durante su lucha ante Keith Lee. A continuación la promo con la que WWE anuncia su regreso a NXT:

"There's special, and then there's @NXTCiampa."



Daddy comes home to #WWENXT this Wednesday at 8/7c on @USA_Network! 🖤 #NXTTakeOver pic.twitter.com/iEM8qIXjHS