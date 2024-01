Toma fuerza el regreso de Trinity (Naomi) a WWE en Royal Rumble

Hace casi tres semanas, nos hicimos eco de esta publicación de Mike Johnson de PWInsider sobre Royal Rumble.

Mientras nada se sabe de Waltman y minutos atrás recogimos que Morgan está en la arena del «premium live event», ahora PWInsider informa de nuevo, esta vez con mayor certeza, que Naomi, hoy Trinity, integrará el Rumble femenil, consumando así su retorno a WWE.

Trinity perdió en el reciente TNA Hard To Kill el Campeonato Mundial Knockouts ante Jordynne Grace, y su despedida de los fans aquella noche hizo que se reforzaran tales previsiones. Aunque la gladiadora habría acabado contrato con TNA, todavía tiene pendiente de emisión un combate allí, grabado la semana pasada, luego de que este jueves la viéramos intentar sin éxito recuperar dicho cetro frente a Grace; de quien precisamente se dice hará acto de presencia también en el Rumble femenil.

Mayo de 2022 fue la última vez que Trinity estuvo involucrada en un show de WWE, cuando, junto a Mercedes Moné (entonces Sasha Banks), abandonaron prematuramente un episodio de Raw, provocando su suspensión y meses después su salida de la compañía.

Menos de dos horas restan ya para el inicio de Royal Rumble 2024, evento que discurrirá desde el Tropicana Field de St. Petersburg (Florida, EEUU), y que podrán seguir de cerca a través de la mejor cobertura de SUPERLUCHAS. He aquí su menú luchístico oficial.

