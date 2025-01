Tom Pestock (Baron Corbin) prefiere NJPW a AEW y explica por qué

En un caso similar al de otros talentos surgidos del sistema de WWE, Tom Pestock deberá esperar bastante hasta que el público se acostumbre a no mencionarlo como Baron Corbin, identidad bajo la que luchó durante más de una década.

Despedido del gigante estadounidense el pasado noviembre, muchos creían que apuntaba a dejar la disciplina, pero la pasada semana el veterano compitió por primera vez fuera de WWE. Y lo hizo nada más y nada menos que en uno de los mayores shows independientes de lo que llevamos de 2025, The People vs. GCW, casa donde promete volver.

El pasado mes, fue noticia que Tom Pestock acudiera a AEW Worlds End, por presumible indicio de su futuro luchístico. No resultaría extraña su contratación, considerando la postura mostrada por AEW y la mayoría de promotoras ajenas a WWE con los talentos que salen de esta empresa.

Pero bajo entrevista con Chris Van Vliet, el propio Pestock parece descartar, cuanto menos, a corto plazo, un camino que lo lleve directamente hacia la casa Élite.

Me encantaría ir a New Japan por muchas razones, y la puerta con WWE nunca se cierra. Si fuese allí [AEW], con todo el respeto del mundo, no querría ser otro tipo de esos tipos que llegan allí porque se fueron de WWE. Preferiría ir a New Japan y estar allí durante un año o más.