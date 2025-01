Días atrás confirmábamos que AEW había eliminado la mercancía oficial de Rey Fénix de su tienda en un nuevo capítulo de la situación que está viviendo el luchador de México de 34 años en la compañía mientras su hermano Penta está dando sus primeros pasos en la WWE esperando que siga sus pasos para reunir a The Lucha Brothers. Una situación de la que Ibou de WrestlePurists hablaba así recientemente:

«No lo dejan luchar en televisión, no lo liberan de su contrato y tampoco le permiten obtener ingresos directos por mercancía, ya que quitaron sus productos de su página web.

No puedes culpar al tipo por tomárselo con humor y hacer memes al respecto; está en una situación realmente horrible«.

► La situación de Rey Fénix en AEW

Y no es el único que ve de esa manera el caso, no están faltando quienes están pidiendo a la casa Élite que deje ir a Rey Fénix. Pero existen otras maneras de ver lo que está pasando, como la que indica Baron Corbin contestando en redes sociales a un usuario que justamente afirma que «Tony Khan tiene que liberar a Rey Fénix» porque «esa situación solo hace daño al talento»:

«Si firmas un contrato, lo cumples. ¿Habría estado bien que Tony no le pagara mientras estaba lesionado o fuera de acción? La respuesta es no, porque Tony también firmó el contrato. No puedes cambiar de equipo después de obtener lo que querías y firmar el acuerdo».

En realidad, Tom Pestock (nombre real de Corbin y el que usa desde que se fue de WWE) ha estado haciendo más comentarios, incluso poniéndose a sí mismo de ejemplo:

«¿Ah, sí? ¿Cuántos de estos contratos has firmado tú? Yo quería ser campeón mundial y luchar en el evento principal todas las noches, y eso no pasó. ¿Eso hizo que mi contrato quedara anulado?«.