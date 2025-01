AEW elimina la mercancía de Rey Fénix de su tienda

Ahora que Penta ha debutado en la WWE, todos esperan que su hermano Rey Fénix siga sus pasos. Cuándo va a suceder es una completa incógnita a 15 de enero de 2025. Ahora, estando tan cerca el evento premium, no faltan quienes especulan con que la primera aparición de «The Man Of A Thousand Lives» en su nueva compañía será durante Royal Rumble.

Dicho esto, la última actualización es que ya no se puede comprar su mercancía en la tienda oficial de AEW. Si se busca su nombre, la página no ofrece ningún resultado. Esto no es ninguna sorpresa, solo otro lazo que se rompe en la relación entre el luchador y la empresa de cara a que el oriundo de México comience un nuevo capítulo en su carrera.

Un nuevo capítulo que llevaría a Fénix no solo a reencontrarse con Penta sino también con otros luchadores con los que compartió el cuadrilátero en el pasado como Karrion Kross, con quien una vez disputó un combate cuadrangular que involucró también a su hermano, y a Mil Muertes, en Lucha Underground. Y Kross le da la bienvenida:

«Hay MUCHAS personas muy psicóticas de Boyle Heights.

Calienta mi malvado corazón verlos salir y jugar.

Mi hermano chulo

@ReyFenixMx

Me vale verga, apúrate.

Dejaré la puerta sin llave para ti, Papo.

#SiSabesSabes».

