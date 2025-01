Cora Jade propone una idea para luchar por el Campeonato TNA

Mientras desarrolla su rivalidad con Giulia, la actual Campeona NXT, junto a su amiga Roxanne Pérez, en el territorio de desarrollo de la WWE, Cora Jade hizo una aparición en TNA Genesis para encararse con Masha Slamovich, la presente Campeona Mundial de Knockouts, después de que defendiera con éxito el título contra Rosemary en una lucha Clockwork Orange en el evento de pago por visión.

► Una lucha hardcore

Evidentemente, ese fue un primer paso de cara a un futuro combate entre las dos luchadoras. Pero antes de que se haga oficial Cora se adelanta -en una reciente entrevista en Busted Open Radio– para proponer una estipulación que seguro que le interesa a una Masha que tiene más experiencia que ella en luchas peligrosas. Anteriormente, ella había aparecido entre el público en NXT.

«Dije que ese título va a ser mío. Ese título de TNA Knockouts viene a mí. Sigo viendo todas esas cosas en línea y todos piensan que no puedo competir con Masha porque es grande y fuerte, y sí, lo es, es una competidora increíblemente talentosa. He visto sus combates hardcore. He visto que ha tenido todo tipo de luchas. Es una persona muy talentosa. Pero creo que la gente olvida que, antes de llegar aquí, yo también hacía combates hardcore. Tuve un deathmatch antes de firmar. Masha piensa que no puedo estar a su nivel y competir en ese tipo de entorno. Yo puedo, y me encantaría hacerlo. Después de que termine de patearle el trasero, voy a tomar ese campeonato TNA Knockouts. Escucha, Masha, te estoy hablando a ti. HardCora va a venir, te va a vencer y se va a llevar ese título de TNA Knockouts.»