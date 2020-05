Hoy, en el VynStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, Florida, se realizará UFC 249; probablemente el PPV más caótico en la historia de la compañía. Tras ser movido de Nueva York a California, tras ser cancelado cuando iba a llevarse a cabo el 18 de abril, tras perder a Khabib Nurmagomedov en la estelar y tras el positivo por Coronavirus de Jacaré Souza, el show de Dana White se llevará a cabo.

Originalmente, la pelea principal iba a ser el ansiado choque entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson por el Campeonato de Peso Ligero. Sin embargo, una vez estallada la pandemia, el ruso volvió a su país natal porque, según lo que le dijo White, la contienda iba a concretarse en Abu Dhabi. Pero las circunstancias hicieron que el PPV se trasladara al Tachi Palace de California, y por las restricciones a los vuelos que tenía Rusia en ese momento el campeón no pudo viajar. De esta manera, por quinta vez se canceló la "pelea maldita".

El que apareció a último momento para sacar las papas del fuego fue Justin Gaethje, que aceptó la pelea con Ferguson que será por el Campeonato Interino de Peso Ligero. Si uno obvia todo el contexto, esta es una batalla de ensueño de la que probablemente se hablará todo el año.

Tanto Ferguson y Gaethje están acostumbrados a ir al choque, al intercambio de feroces puñetazos y a dar un espectáculo. "The Highlight" sólo fue a dos decisiones en toda su carrera mientras que Ferguson trae con él una racha de 12 victorias consecutivas. La corta distancia será la clave en esta contienda, porque Ferguson es un peleador que encuentra muchos espacios para lastimar a su rival. Sus codazos ya ocasionaron estragos en rivales como Donald Cerrone y Anthony Pettis. No obstante, Gaethje tiene una mano pesada, y en un abrir y cerrar de ojos puede terminar la contienda. Además, sus low kicks son extremadamente dañinas, y Ferguson no se caracteriza por ser un atleta que se cuide de ellas.

Por supuesto, la lucha al ras de la lona también será importante. Gaethje es un luchador amateur con un importante bagaje en la competencia universitaria. No obstante, en su carrera como peleador de MMA no explotó ese recurso. Sí lo hizo Ferguson, que varias veces finalizó sus peleas gracias a su brasilian jiu jitsu excelso. Sin dudas, será una gran pelea estelar en UFC 249.

► La pelea que despierta dudas

La co-estelar de UFC 249 será Dominick Cruz vs. Henry Cejudo por el Campeonato de Peso Gallo. Cruz no pelea desde el lejano UFC 207, cuando perdió el oro ante un iluminadísimo Cody Garbrandt. Aunque cabe destacar que no es la primera vez que vuelve de una ausencia prolongada para pelear por el título, puesto que se presentó el mismo escenario cuando le arrebató la presea a TJ Dillashaw en enero del 2016.

Pero Dillashaw no es Cejudo. El "Triple C", como se lo conoce al mexamericano por ostentar el Campeonato de Peso Mosca, Gallo y una medalla de oro olímpica, es un aguerrido luchador que además se pulió mucho en el golpeo. Así lo demostró cuando destrozó a Marlon Moraes hasta derrotarlo por TKO.

Sin embargo, la incógnita reside en Cruz. ¿Cómo volverá? ¿Será el Dominick Cruz que nos tiene acostumbrados a un movimiento singular y un golpeo que incomoda a sus rivales? ¿O será una versión más light que se derrumbará al primer intercambio con Cejudo? Queda esperar al evento para conocer las respuestas.

► El resto del cartel principal

Francis Ngannou se medirá con Jairzinho Rozenstruik en una contienda que a simple vista se nota que está desbalanceada. Rozenstruik, que ostenta un invicto de 10 victorias, se ganó la pelea con el camerunés tras noquear a Alistair Overeem y romperle el labio. Sin embargo, esa trifulca la puso a su favor en el último segundo, porque estaba perdiendo contra "The Reem" en las tarjetas.

Por su parte, Ngannou viene de noquear en el primer round a Curtis Blaydes, Caín Velásquez y Junior Dos Santos. Es cierto que no estaban en su apogeo, pero también lo es que Ngannou es un peleador mucho más experimentado que ya sabe lo que es pelear contra los mejores de su división. Ngannou ya supo lo que conllevaba enfrentarse a un campeón cuando perdió con Stipe Miocic, y sin dudas será un reto muy grande para Rozenstruik.

Greg Hardy se las verá con Yorgan De Castro en otro encuentro interesante. Hardy, que tuvo un caótico debut en UFC con un rodillazo ilegal ante Allen Crowder, seguido de dos victorias por TKO ante Dmitry Smoliakov y Juan Adams, pasando a una pelea sin resultados por usar un inhalador entre rounds y, por último, una derrota con Alexander Volkov, enfrentará a un rival que disputará recién su segunda batalla en el octágono, tras ganar la primera con un impresionante KO en las preliminares de UFC 243. ¿Logrará De Castro noquear a un Hardy que prometió presionarlo? Lo veremos a la noche.

Por otro lado, el cartel principal abrirá con Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar. Stephens se pasó por 5 libras, pero aun así UFC decidió continuar con la contienda. Tanto Stephens como Kattar son grandes golpeadores, y su contienda promete ser una trifulca que encandilará a los aficionados.

► Las preliminares

Si UFC busca llamar la atención de los casuales con las peleas gratuitas, entonces dio en el clavo. Anthony Pettis vs. Donald Cerrone será el plato fuerte de las preliminares. Será la revancha en peso welter de lo que fue su pelea por el Campeonato de Peso Ligero allá por el 2013. Pettis viene de perder con Diego Ferreira por sumisión, mientras que Cerrone llega con una apabullante derrota propinada por Conor McGregor. Todo en UFC 246.

Ambos buscan redimirse de sus respectivos deslices, sobre todo porque sus últimas victorias fueron a principios del año pasado. Pettis y Cerrone son buenos golpeadores, y sin dudas saldrán motivados al octágono a buscar el intercambio y dar un gran show. Habrá que esperar, como con todo, para saber qué pasará.

Otra revancha será la de Niko Price y Vicente Luque. Ambos colisionaron en 2017 y Luque se llevó la victoria por sumisión. Tras esa contienda, Price tuvo 6 batallas más de las cuales ganó 4, y todas por finalización. Por otro lado, Luque viene de perder con Stephen Thompson en una batalla que le dejó varias enseñanzas al latinoamericano. Por lo que probablemente veremos a dos iluminados que quizás se lleven el bono a mejor pelea.

Fabricio Werdum volverá tras dos años de ausencia por un doping positivo y se las verá con otro experto en sumisión como lo es Alexey Oleynik. El ruso viene de una victoria por sumisión en UFC 246 mientras que en su última batalla el brasilero fue noqueado por Volkov. ¿Qué Werdum encontraremos hoy? ¿Al implecable luchador de BJJ? ¿O al que se va a las manos y busca el nocaut?

Además, Carla Esparza peleará contra Michelle Waterson, Charles Rosa contra Bryce Mitchell y Ryan Spann contra Sam Alvey.

► Cartel completo de UFC 249

UFC 249 comenzará a las 17:30 hora México, y el cartel, tras muchos vaivenes, es el siguiente: