El sábado se realizará UFC 249, un evento que tuvo muchos idas y vueltas para concretarse. Originalmente iba a llevarse a cabo el 18 de abril, y su estelar iba a ser Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson por el Campeonato de Peso Ligero. Sin embargo, el ruso quedó varado en su país natal, y el que salió a rescatar el PPV fue Justin Gaethje, quien se calzará los guantes para vérselas con Ferguson por el título interino de la división en lo que, sin dudas, será una épica batalla.

Súper Luchas estuvo presente en el Media Day virtual del evento, el primero que hizo la empresa en su historia, y tuvo la oportunidad de dialogar unos minutos con el co-protagonista del histórico (para bien o para mal) PPV. Respecto a su preparación para el sábado, Gaethje señaló:

"El Covid-19 no afectó mucho. Fue un campamento corto, el más corto de mi carrera, especialmente a una pelea de este nivel. Por suerte, antes de esto, me decía a mí mismo que iba a tener una pelea y que iba a ser importante y aquí estamos. Al final del día, no es diferente a otras peleas. No puedes pensar que eres invencible. Si te toca golpea en el momento adecuado te puedes ir a dormir".