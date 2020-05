Mucho se habló camino a WrestleMania 36, de la posibilidad que WWE pidiera a Christian que se involucrara en la historia entre Edge y Randy Orton, con reportes en redes sociales de que incluso se le iba a autorizar el alta médica para competir, pero esto finalmente no ocurrió. ¿Fue un cambio de planes o nunca estuvo en los planes? Christian revela esto en una reciente entrevista con Alex McCarthy.

I asked Christian if there was any pitch for him to get involved in the Edge and Randy Orton storyline leading up to WrestleMania.



It appears being on the 'no contact' list put that to bed. pic.twitter.com/TwXI4rkn1n