Tiffany Stratton valora qué debe mejorar en WWE NXT

Tiffany Stratton es una de las promesas más interesantes de WWE NXT pero aún tiene que mejorar, como ella misma reconoce en su reciente entrevista con Busted Open Radio. Cabe mencionarse que solo tiene 23 años y que no tenía experiencia previa en la lucha libre profesional antes de firmar su contrato en 2021. Podría decirse que es sorprendente que haya evolucionado tanto en solo dos años, y que ya tenga un hueco regularmente en televisión y haya andado cerca tanto del Campeonato Femenil NXT como del Campeonato Femenil de Parejas NXT.

This one will be fun.@indi_hartwell will defend the NXT Women's Championship against @roxanne_wwe and @tiffstrattonwwe in a Triple Threat Match NEXT WEEK at #NXTSpringBreakin'!#WWENXT pic.twitter.com/ujVhbeHgCk — WWE NXT (@WWENXT) April 19, 2023

> Tiffany Stratton tiene que mejorar

“Creo que tengo todos los componentes que se necesitan para convertirme en una superestrella. Creo que me faltan cosas en el ring. En el ring, creo que me falta mejorar como vendo los movimientos y mi psicología. Ahí es donde necesito mejorar, y rápido. Definitivamente, esos son los factores número uno”,

La joven guerrera también dio a conocer a quién acude cuando necesita consejo estando en el Centro de Rendimiento:

“Shawn Michaels es definitivamente alguien a quien trato de acudir mucho para pedirle consejo. Él es el que me dice: ‘Debes vender mejor’. Luego, Fit Finlay, me ha estado ayudando mucho últimamente. También acudo a él para hacerle preguntas, me ha estado ayudando mucho”.

Volviendo al poco tiempo que ha necesitado para estar donde está, el año pasado, Tiffany Stratton reconocía que no esperaba debutar tan pronto en televisión:

“Tuve mi prueba con WWE en mayo, y realmente no escuché nada durante un par de semanas y luego recibí el correo electrónico aproximadamente un mes después de mi prueba y estaba muy feliz y fue un muy buen momento. Me siento muy bien [estando en NXT 2.0]. No esperaba que me pusieran en la televisión tan rápido.

“Empecé en el Centro de Rendimiento a finales de agosto, como principios de septiembre, y debuté a mediados de diciembre y no esperaba que pasara eso, así que me siento bendecida, me siento muy afortunada de haber podido debutar así de rápido, solo estando en el Performance Center un par de meses”.

