Rey Mysterio mantiene viva la memoria de Eddie Guerrero de múltiples e incontables maneras distintas desde su fallecimiento en 2005. Sin ir más lejos, en sus combates realiza los gestos clásicos del Latino Heat así como utiliza su remate. Y Chavo Guerrero le está agradecido, aunque también cansado, como expresó en una reciente firma virtual de autógrafos en Captain’s Corner, haciendo referencia a que el Maestro del 619 utilizó la canción Lie, Cheat, Steal durante su entrada en WrestleMania 39 para después de vencer a su hijo, Dominik Mysterio.

> Chavo Guerrero agradece y reprende a Rey Mysterio

“Simplemente no entiendo por qué Rey Mysterio todavía tiene que hacerlo, mira, todos amamos a Eddie. Pero no vamos a salir con su personaje, me refiero a nuestros personajes, de Los Guerreros, y ser como Los Guerreros. ‘Mentimos, engañamos, robamos’, y todos dicen: ‘Oh, sí, mantén vivo el recuerdo de Eddie’, y yo digo: ‘No, amigo’. Estoy cansado de la gente, no estoy amargado pero así son las cosas. Trabajamos duro por ese apellido. Toda esta familia trabajó muy, muy duro para llevar ese nombre a donde estaba, y estamos cansados de que la gente lo prostituya en cierto sentido y lo use para su beneficio. Entonces, Rey Mysterio, lamento que nadie sepa quién es Rey Mysterio Sr., y lamento que tengas que unirte a la familia Guerrero, y estamos un poco cansados ​​de eso. Así que gracias por mantener vivo el nombre de Eddie, gracias por mantener vivo el nombre de Guerrero, pero no te necesitamos, estamos bien”.

Chavo también bromea con la posibilidad de luchar con The Great Mask of All Time en WrestleMania 40:

“No creo que Rey pueda compararse conmigo en este momento, para ser honesto [risas]“.

