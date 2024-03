Thunder Rosa: «Todas en AEW queremos luchar con Mercedes Moné»

A Mercedes Moné le preguntaban recientemente por las luchadoras de AEW a las que quiere enfrentar:

«Siempre siento que es mejor cuando nunca he estado en el ring con una oponente antes para que podamos alimentarnos de esa química natural y la magia al instante. Pero enfrentarme a Willow de nuevo cuando solo tuvimos como la mitad de un combate, enfrentarme a Saraya de nuevo sería increíble. Nunca he tenido la oportunidad de luchar contra Toni Storm. Nunca he luchado contra Skye Blue, o Julia Hart. El talento es simplemente interminable. Estoy deseando enfrentarme a todo el mundo«.

► Thunder Rosa de Mercedes Moné

No hablaba de Thunder Rosa, pero para que no queden dudas la «Mera Mera» sí quiere luchar con ella:

«Hay mucha esperanza de que ella sea una miembro que genere un cambio en el vestuario y por todo lo que ha logrado siendo quien es. Sin duda, tiene una gran influencia en el mundo del entretenimiento. Creo que muchas personas están ansiosas por trabajar con ella, me incluyo. Cuando tienes jugadores como ella entrando en la arena, será interesante ver si puede decir y hacer lo que dijo, que es una revolución. Estoy emocionada por ello»

Además, verse las caras con Rosa sería especialmente interesante para Moné pues está cerca de una oportunidad por el Campeonato Mundial. Sin ir más lejos, durante el episodio de Dynamite del 20 de marzo ella y Deonna Purrazzo vencieron a Toni Storm y Mariah May con la mexicana logrando la victoria sobre la campeona.

De todas maneras, empezando su aventura en la casa Élite quizá sea más probable que «The CEO» luche por el Campeonato TBS.