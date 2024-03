Drew McIntyre cuestiona el liderazgo de Seth Rollins

Seth Rollins y Drew McIntyre han estado involucrados en una intensa rivalidad desde hace varios meses. Desde que Rollins se convirtió en el Campeonato Mundial de Peso Completo en mayo del año pasado, el Guerrero Escocés lo ha enfrentado en un par de ocasiones, perdiendo ambos; sin embargo, ahora ha adoptado una nueva y mejorada actitud, misma que supone una gran amenaza para el reinado del Visionario en WrestleMania 40.

► Drew McIntyre está decidido a convertirse en Campeón

En la edición de RAW de esta semana, Drew McIntyre continuó con sus ataques a Rollins, criticándolo por priorizar la pelea por equipos en WrestleMania sobre su propia defensa titular, sugiriendo que Rollins no reconoció la importancia de su combate y tildándolo incluso de egoísta.

En una entrevista reciente con The Ringer, Drew McIntyre no se contuvo al hablar de sus sentimientos hacia Seth Rollins. McIntyre enfatizó la falta de verdaderas cualidades de liderazgo de Rollins, sugiriendo que si bien Rollins puede verse a sí mismo como un líder, sus acciones no se alinean con ese papel. McIntyre resaltó la importancia de estar presente y comprometido con el elenco, algo que siente que Rollins no lo consigue.

“Llegas el momento, ganas el título, tu responsabilidad es levantar el título. No odio a Seth Rollins, no es CM Punk, simplemente no me gusta la forma en que hace las cosas y su actitud egoísta. Él no lo ve. Se cree un líder, pero no lo es, se trata de sí mismo. Un verdadero líder se trata de la plantilla y de la democracia, y ¿cómo puedes liderar la plantilla y el vestuario si nunca estás en ellos y estás en el autobús de tu gira? No tienes el dedo en el pulso”.

A pesar de sus críticas, McIntyre reconoció el talento de Rollins y el importante papel que desempeñó tras conseguir el Campeonato Mundial de Peso Completo. Sin embargo, cree que para que el título alcance su potencial, necesita pasar a alguien como él que esté totalmente comprometido a representarlo a una escala más amplia. McIntyre expresó su entusiasmo por llevar el título en un viaje con él, dejando en claro que está dispuesto a enfrentarse a cualquier rival, tanto dentro como fuera del ring, y está decidido a dejar una huella como campeón dominante.

“Para mí, ha hecho un gran trabajo, un trabajo fenomenal, no creo que nadie hubiera podido convertir el título en lo que es aparte de alguien con tanto talento como él. Obtuvo el título primero, es su bebé, lo crió, lo llevó a la universidad e hizo un trabajo tan bueno, pero tiene que dejar la pequeña ciudad e ir al gran mundo malo y convertirse en quien va a ser y alcanzar su potencial. Soy a quien debe acudir para ayudarlo a alcanzar su potencial. Finalmente tendré el título mundial que puedo tomar y defender. Vendrá conmigo a todas partes. Se unirá a mí en las redes sociales, odiará a la gente en Twitter. Va a tener un viaje increíble a mi lado. La gente puede decir que soy un “campeón troll”, pero no soy un troll promedio. No estoy detrás de un teclado. Hablo detrás de un teclado, luego me levanto y te golpeo. Si estás casado, también me llevaré a tu chica”.

La victoria de McIntyre en la lucha de la Cámara de Eliminación masculina le ha valido otra oportunidad de desafiar a Rollins por el título, el cual está programado para la Noche 2 de WrestleMania 40.