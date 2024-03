Dustin Rhodes: «El final de Sting fue perfecto»

Dustin Rhodes ama a Sting «hasta la muerte» y está feliz de que tuviera el final de carrera que tuvo en AEW.

«The Icon» colgó las botas el 3 de marzo de 2024 durante Revolution uniéndose a Darby Allin y sus hijos para defender el Campeonato Mundial de Parejas contra The Young Bucks.

Los dos veteranos habían compartido las cuerdas en 58 ocasiones, todas ellas en WCW de 1991 a 1995.

«Concluir todo en Greensboro, donde he luchado muchas veces, y cuando era joven, Brad Anderson y yo solíamos conducir hasta allí para ver los Starrcades y presenciar las multitudes. Terminar en una ciudad como Greensboro fue muy apropiado y verlo salir y actuar a su edad, y aún así brindar todo como lo hace, saltando desde cosas a través de mesas, desde balcones, es asombroso. Mis rodillas me están matando en este momento, mis hombros, he tenido tantas cirugías.

«Verlo hacer eso, nunca se queja. Nunca habla mal de nada, es muy respetuoso y muy profesional. Lo amo hasta la muerte y simplemente estoy feliz de que haya tenido el final de carrera perfecto y es tan especial verlo y saber que esto es todo. Es triste, no quiero que se retire, quiero que continúe hasta los 100. Pero nuestros cuerpos no lo permitirán. Él dio mucho amor a mucha gente durante muchos años», dice Rhodes en Sports Guys Talk Wrestling.

Entre todas las veces en que estuvieron juntos en el mismo cuadrilátero, ninguna fue para un mano a mano.

Harlem Heat vs Sting & Dustin Rhodes [Saturday Night 9/25/93] "That's the fastest 3 count I ever didn't get a chance to see." 😄 pic.twitter.com/i3TsyMuEa9

— Remembering WCW (@RememberingWCW) January 12, 2024