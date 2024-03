Bryan Danielson: «En WWE se criticó Thunder Rosa vs. Britt Baker»

Bryan Danielson recuerda que la gente detrás del escenario en la WWE decía que «la lucha libre femenil no debería ser como Thunder Rosa vs. Britt Baker».

Esas palabras hacían referencia, según cuenta el ahora luchador de AEW, a que las dos guerreras disputaron un combate tremendamente violento llamado Lights Out Anything Goes Match durante el especial Dynamite: St. Patrick’s Day Slam 2021.

► Lo que se decía en WWE

No muchas veces se ha visto tanta violencia en una lucha femenil en la televisión estadounidense y lo sucedido provocó todo tipo de reacciones, tanto positivas como negativas. Y hablando recientemente en SXSW Panel el «American Dragon» compartía qué se decía en su antigua compañía.

«Hubo mucho revuelo detrás del escenario en la WWE cuando Britt luchó contra Thunder Rosa y hubo sangre. Había muchas personas detrás del escenario diciendo: ‘La lucha libre femenina no debería ser así. Esto es horrible. Nosotros nunca haríamos eso’. Sin embargo, si hablamos de igualdad de derechos, permitir que las mujeres salgan y hagan cosas que hacen los hombres. Ese tipo de combate llevó a Britt y a la lucha libre femenina y a AEW al siguiente nivel. Lo verías y pensarías: ‘Estas mujeres son estrellas'».

Al final, o eso piensa al menos quien escribe estas líneas, la lucha se puede criticar por la calidad de la misma, pero no por el hecho en sí mismo de que se disputara. ¿Por qué criticar a Britt Baker contra Thunder Rosa y no a Kenny Omega contra Jon Moxley?

Es más, con toda seguridad muchos fanáticos de la WWE estarían encantados de que se diera un combate tan brutal con Charlotte Flair y Becky Lynch, por ejemplo.