Durante muchos años, como dueño de WWE, Vince McMahon estuvo batallando contra WCW hasta finalmente ganar las Monday Night Wars y comprar la compañía que hasta entonces era de Ted Turner, quien durante mucho tiempo estuvo en lo más alto de la lucha libre profesional. Cuando AEW nació se recordó mucho aquella época pero nada más lejos de la realidad. No solo las empresas sino la industria en sí misma es muy distinta. Aún así, «The Chairman» no iba a dejar de prestar atención a su nueva competencia.

► Bryan Danielson, Vince McMahon y AEW

Y uno de sus aliados en ese sentido era Bryan Danielson, que por aquel entonces luchaba y formaba parte del equipo creativo de WWE. McMahon era conocedor de la cercanía de «The American Dragon» con muchos de los All Elite así que le preguntaba por lo que la casa Élite estaba haciendo.

«Si observas Dynamite y te preguntas ‘¿dónde podemos realizar mejoras para captar más audiencia aquí o impactar a la gente en un nivel diferente?’, la idea es que no se pueden hacer cambios drásticos porque Dynamite ya es exitoso. Esto es lo que estábamos discutiendo en WWE. Una noche, Vince McMahon me llamó. Yo formaba parte del equipo creativo de WWE, y en una ocasión me preguntó: ‘¿Qué está haciendo AEW que nosotros no estamos haciendo?’ Regresé y vi ocho semanas consecutivas de televisión en un lapso de seis días y pensé, ‘hay toda una lista de cosas.’ Lo que no quieres hacer para alcanzar el siguiente nivel es cambiar las cosas que ya están funcionando porque hay tantas cosas que ya funcionan. Luego, se trata de experimentar con diferentes enfoques», comparte Danielson en el SXSW Panel.