New Japan Pro Wrestling reveló que se añaden tres luchas más al cartel para el evento «Windy City Riot» en Chicago.

► Se agregan 3 luchas a Windy City Riot

«Wndy City Riot» tendrá lugar el 12 de abril en el Wintrust Arena de Chicago, Illinois.

Guerrillas of Destiny expondrán por sexta ocasión el Campeonato de Parejas de Peso Abierto STRONG mediante una lucha de cuatro esquinas, donde, hasta el momento, sólo se conoce una dupla rival, esta es TMDK (Shane Haste y Mikey Nicholls). Los otros dos equipos retadores serán dados a conocer más adelante.

Shota Umino y Jack Perry sostendrán una nueva batalla individual, luego de su choque en la New Japan Cup, donde Perry eliminó a Umino. Desde su primera aparición en Battle in the Valley, Perry atacó sin piedad al japonés; sería hasta principios de marzo, en el evento de Aniversario de la empresa, cuando los dos luchadores tuvieron su primera confrontación individual, que se llevó Perry con la ayuda de House of Torture, agrupación a la que se alineó, desde entonces, Perry se ha encargado de acosar a Umino y éste espera revertir la tendencia en el show de Chicago.

Nic Nemeth lo pidió y NJPW lo concedió, por lo que se oficializó la lucha contra Tomohiro Ishii. Sin embargo, hasta el momento el duelo sólo es un mano a mano, sin el Campeonato Global de Peso Completo IWGP. Esta será la primea ocasión que ambos gladiadores se enfrenten.

El cartel parcial va como sigue:

NJPW «WINDY CITY RIOT», 12.04.2024

Wintrust Arena, Chicago Illinois, USA

– Riot Rules Match: Gabe Kidd, X, X y X vs. Eddie Kingston , X, X y X

– STRONG Openweight Tag Team Title, G.o.D. Open Challenge 4 Way Match: Hikuleo y El Phantasmo (c) vs. Shane Haste y Mikey Nicholls vs. X y X vs. X y X

– Special Singles Match: Shota Umino vs. Jack Perry

– Special Singles Match: Nic Nemeth vs. Tomohiro Ishii

– Special Singles Match: Hiromu Takahashi vs. Mustafa Ali

– Special Singles Match: Tetsuya Naito vs. Jon Moxley