La sospecha que tiene Jim Cornette con The Rock

“Ayer se nos confirmó que, con la excepción de Lia Maivia, todos los miembros de la generación del Salón de la Fama 2024 han sido anunciados. Respecto a los rumores sobre Bray Wyatt, obviamente estuvo en la lista en algún momento pero no está planeado, o al menos no lo estaba hasta ayer. La impresión que me dio es que lo internarán pronto”. Lia Maivia, la madre de The Rock, podría ser inducida al Salón de la Fama de la WWE en 2024. Ello después de que su hijo fuera nombrado directivo de TKO. Así como también de que la hija de este, Ava, fuera posicionada como Gerente General de NXT.

► Jim Cornette de The Rock

¿Acaso el nuevo cargo de «The Great One» ha impulsado los nombramientos de su madre e hija? Eso es lo que sospecha Jim Cornette, según comparte en el episodio más reciente de Drive Thru, haciendo referencia a las raíces de la familia Johnson en Hawaii.

«Este no era ni un territorio próspero ni tenía una promoción exitosa, y ella lo dirigió debido a la muerte de su esposo. Nunca he conocido a la señora, no estoy tratando de difamarla. Pero como promotor de lucha libre en el Salón de la Fama, ya sea hombre, mujer o indiferente, es bastante sospechoso. The Rock recibe treinta millones de dólares y es nombrado miembro de la Junta Directiva, pero su hija se convierte en la Gerente General de NXT, y su abuela es incluida en el Salón de la Fama por un trabajo que heredó durante unos cinco años aproximadamente. Se ve un poco sospechoso, ¿no crees?«.

Cada cual tendrá su opinión y realmente no contamos con ninguna información en estos momentos que aclare la sospecha. ¿Qué opinan nuestros lectores de SÚPER LUCHAS de lo que piensa el siempre controvertido Jim Cornette?