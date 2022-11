«Un saludo a toda la División Femenil de AEW, ustedes lo están haciendo muy bien. Estoy mejorando. Se acerca el tiempo. Volveré pronto. Sé que ustedes están muy ansiosos por saber cuándo regresaré, las noticias llegarán más tarde. Lo siento, no tengo una línea de tiempo. Agradezco a todos los que están felices de verme y pidíendome que regrese, de nuevo, quiero agradecer a todos por eso». Thunder Rosa revelaba recientemente que todavía no sabe cuando va a volver a la programación de AEW después de su última lesión.

► Thunder Rosa no está preocupada

Pero sea cuando sea, no está preocupada por cómo van a recibirla. Durante este tiempo que lleva alejada de los encordados han pasado muchas cosas en la compañía, en relación a ella, ha habido algunas acusaciones contra su comportamiento, Toni Storm se ha hecho fuerte como Campeona Interina y están surgiendo nuevas luchadoras en lo más alto como Jamie Hayter. De todas maneras, en una reciente entrevista en el Wrestling Perspective Podcast, «La Mera Mera» aclara que no se preocupa por las cosas que no puede controlar.

«No puedo ponerme ansiosa por eso porque no tengo control sobre eso. Solo puedo trabajar en lo que puedo para mí, para estar lista cuando regrese para cualquier cosa, ¿sabes? Eso es en lo que estoy trabajando. Honestamente, estoy siendo completamente honesta, estoy trabajando para prepararme física y mentalmente para volver a lo que sea que parezca este nuevo panorama, y estar lista para asumir todo. X, Y y Z».

Realmente, cuando Thunder Rosa vuelva a AEW va a ser todo un momentazo. Hay muchas ganas de que colisione con Toni Storm.

