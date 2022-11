Hoy 13 de noviembre de 2022 se cumplen 17 años del fallecimiento de Eddie Guerrero. No están faltando las publicaciones en redes sociales en homenaje al «Latino Heat» de la misma manera que entendemos que su familia estará recibiendo todo tipo de mensajes de cariño. Desde Súper Luchas nos sumamos con todo nuestro amor a la familia Guerrero. Y también nos hacemos eco de las preciosas palabras que Vickie Guerrero le ha dedicado a su desaparecido esposo.

► Vickie recuerda a Eddie Guerrero

«Hoy es un día agridulce de recordar. Mi vida cambió en este día a las 5:30 de la mañana. ¡Ya no es un día triste porque Eddie está con el Señor comiendo todos los pasteles de queso y brownies en el cielo! Dejé de estar enojada con Dios por quitarme a Eddie porque se fue con paz en su corazón y logró todo lo que había puesto su corazón. ¡Entretuvo al público con su increíble talento para mentir, engañar y robar los corazones de todos los fanáticos! Mi corazón está lleno cuando veo a las superestrellas y fanáticos de todo el mundo rendir homenaje a Eddie… ¡se fue demasiado pronto y nunca lo olvidaremos!

«Eddie… Veo que el cardenal rojo me visita a menudo y es una imagen de que me estás cuidando. Escucho canciones que me recuerdan a ti y sé que eres mi ángel de la guarda. Sé que ves que estoy amando la vida, siendo amada y cuidada. La vida después de ti fue difícil, pero día a día, encontré mi sonrisa, mi paz, ¡y encontré a alguien que me amaba y me protegía! Cada vez que entro al ring, sé que estás en la esquina recostado sobre la cuerda superior, continuaré haciéndote sentir orgulloso y recordaré que tu legado me regaló un lugar en el ring«.

DESCANSA EN PAZ, EDDIE GUERRERO.