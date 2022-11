El viernes pasado en SmackDown se realizó una lucha con Liv Morgan vs. Shotzi vs. Sonya Deville vs. Raquel Rodríguez vs. Lacey Evans vs. Xia Li para determinar a la nueva contendiente al Campeonato Femenil de la marca azul de la cual acabó saliendo victoriosa Shotzi, que se verá las caras con Ronda Rousey en Survivor Series WarGames. Fue una gran victoria para la que fuera Campeona de Parejas NXT, veremos si supone un empuje a largo plazo o es solo una oportunidad momentánea. Llevaba un tiempo sin hacer demasiado.

► La culpa no fue de Liv Morgan

Pero ahora nos detenemos en un momento del combate, cuando Morgan saltó sobre Rodríguez desde la barricada y ambas debían caer sobre una mesa de madera pero eso nunca sucedió. Fue un fallo muy comentado en redes sociales y no faltaron quienes culparon a la ex Campeona SmackDown.

Everyone critiquing Liv Morgan and Raquel are insane! Have you ever jumped off a barricade into the arms of a women preparing to power bomb one of her opponents? No? Then move along. #SmackDown #WWE pic.twitter.com/DuxWmS2Qru — Steve Fall – Ten Count (@SteveFall) November 12, 2022

Sin embargo, en realidad no fue culpa de ella, como Dave Meltzer señala en un reciente episodio del Wrestling Observer Radio. Sí es verdad que nunca llegó tan lejos como debería pero hubo una falta de comunicación y en realidad era otra luchadora sobre la que debería haber saltado.

2Hubo una falta de comunicación, por lo que entiendo. En el sentido de que no se suponía que fuera así, pero cambió como en el último segundo. No sé si todas lo sabían. Liv saltó de la barricada pero no llegó lo suficientemente lejos porque originalmente iba a ser un lugar diferente. Por lo que deduzco, cuando iban al ring se cambió y tal vez Liv no se enteró del cambio, así que ese fue el resultado».

¿Qué os pareció el fallo de Liv Morgan y Raquel Rodríguez en SmackDown?