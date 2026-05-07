Thunder Rosa amenaza a Thekla: “Persephone y yo no huimos del dolor”

Thunder Rosa envió un contundente mensaje a la actual Campeona Mundial AEW, Thekla, y a su facción Triangle of Madness (que completan Julia Hart y Sky Blue). La Mera Mera habló también por Persephone, quien se encuentra fuera de acción y no sabe cuándo regresará.

► Thunder Rosa y Persephone buscan destruir al Triangle of Madness

«We don’t run away from pain. We walk through it – bloody, bruised and smiling. … We survive everything you throw at us.» EXCLUSIVE: @thunderrosa22 has a message for AEW Women’s World Champion @Toxic_Thekla and Triangle of Madness on behalf of herself and Persephone! pic.twitter.com/6OmI3UK4Vi — All Elite Wrestling (@AEW) May 7, 2026

«Anoche hablé con Persephone. Y como ustedes saben, lo mismo que yo… ella no sabe cuándo va a volver. Pero yo sé que aquí hay tres babosas que sí quiero hablar de ellas: Thekla, Julia y Sky».

La tijuanense advirtió que el grupo de rudas puede atacar a quien quiera, y que muchas se irán corriendo, «pero esas no somos nosotras».

«Persephone y yo nos hemos ganado nuestros nombres aquí en AEW y en el CMLL porque no huimos del dolor. Lo atravesamos… sangrando, golpeadas y sonriendo. Muchas mujeres tenemos un problema, y ese problema es que sobrevivimos a todo lo que nos hagan. Así que cuando Persephone regrese, voy a estar a su lado. Y el cementerio de Tijuana ya tiene tres tumbas esperándolas a cada una de ustedes».

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Por lo visto, Thunder Rosa y Persephone se posicionarán como las principales rivales del Triangle of Madness. ¿Veremos a la mera de regreso en Dynamite o Collision para confrontarlas directamente? ¿O será posible que esa guerra llegue hasta la Arena México?