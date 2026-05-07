Irlanda se postula como candidata para albergar WrestleMania

Un concejal local ha impulsado una ambiciosa propuesta: que Irlanda presente una oferta competitiva para organizar WrestleMania, el evento insignia de WWE, en los próximos años.

Maurice Shortall, concejal de Kilkenny, declaró en una entrevista con el Irish Mirror que Irlanda está “bien posicionada” para acoger este evento. Según Shortall, el país cuenta con una potente marca turística internacional, un historial probado en la organización de grandes eventos y una reputación global como destino acogedor.

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Irlanda tiene muchos estados, como el Croke Park, con capacidad para más de 82 mil espectadores. El Aviva Stadium también se menciona como respaldo. Shortall destacó los beneficios que se extenderían más allá de Dublín, con una derrama económica hacia regiones como Kilkenny.

“Como evento reconocido globalmente que atrae a decenas de miles de visitantes internacionales y genera una exposición mediática sustancial, WrestleMania representa una oportunidad significativa para que Irlanda fortalezca su posición como destino líder en turismo de grandes eventos”.

Shortall planea llevar la propuesta formalmente al Gobierno irlandés para evaluar una candidatura oficial.

La noticia ha generado entusiasmo entre los fans irlandeses, que sueñan con ver a estrellas locales como Becky Lynch o Finn Bálor (a quienes han presentado como locales en los eventos de WWE en Irlanda del Norte, aunque sean originarios de la República de Irlanda).

Aunque aún no hay confirmación oficial de WWE, normalmente diríamos que es tan imposible como el eternamente rumorado WrestleMania en el Estadio Azteca. Sin embargo, estamos en la era TKO, y en ella veremos un WrestleMania en Arabia Saudita, asi que bien podría llegar a otros países siempre y cuando dichos países mue$tren mucho interé$.