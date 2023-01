Las razones del rotundo éxito de Wrestle Kingdom 17 son varias, pero buena parte de ellas se adscriben a la importante presencia de estrellas americanas como Kenny Omega y Sasha Banks. Y si Omega forma parte de una lucha tan esperada, caso de la que conjuntó con Will Ospreay, se entiende la expectación generada por el magno evento de NJPW.

Durante este genial duelo, Ospreay contó con el acompañamiento del resto de United Empire, quienes en ningún momento interfirieron. Sin embargo, Omega afrontó solo el reto. No hubo rastro de Kota Ibushi, algo comprensible, considerando la tensa relación que mantiene con NJPW, de la que saldrá a finales del presente mes. Ni tampoco de The Young Bucks, muchas veces apoyo de Omega durante los años que los tres pasaron compitiendo para el “King of Sports”.

Una baja la de Matt y Nick Jackson que inicialmente no iba a ser tal, según publicó Dave Meltzer.

«Sé que The Young Bucks no van a ir a Japón. De hecho, originalmente estuvieron programados para estar en el cartel, pero los planes cambiaron. Es una de esas cosas que pasan. Las cosas cambian. Sí, estaban originalmente en el cartel».

► The Young Bucks no cierran la puerta

Ahora, bajo entrevista concedida a Justin Barrasso de Sports Illustrated, dichas informaciones de Dave Meltzer quedan un tanto en entredicho, porque los hermanos Jackson revelan que recibieron ofertas por parte de NJPW, si bien nunca cerraron una implicación. Así lo expone primeramente Nick Jackson.

«De hecho nos pidieron que lucháramos y estuviéramos en la esquina de Kenny. Pero Matt y yo teníamos planes de vacaciones esa semana. Tal vez el año que viene. ¿Quién sabe?»

Y a continuación, Matt Jackson.