La relación entre Kota Ibushi y New Japan Pro-Wrestling empezó a deteriorarse bajo su periodo de convalecencia, luego de que el gladiador sufriera una grave lesión de hombro el año pasado durante la final del G1 Climax contra Kazuchika Okada.

Aparentemente, Ibushi no se siente valorado por NJPW y así lo expresó públicamente vía Twitter, ganándose una sanción de la empresa y una amenaza de despido, pues el primer Campeón Mundial de Peso Completo IWGP hizo acto de presencia en un show de Just Tap Out el pasado marzo sin consentimiento de la casa del león. Pero no sólo eso, pues pese a estar ya aparentemente recuperado de su dolencia, NJPW rechazó que formara parte de la New Japan Cup.

Se diría que la sinergia Ibushi-NJPW está rota, y «Golden Star» tiene intenciones de, una vez su contrato con el «King of Sports» expire este enero, competir en AEW, escenario de trabajo de su buen amigo Kenny Omega. Y según reveló a un par de fans el pasado agosto, espera aparecer por allí más de una vez.

Ante la incertidumbre existente por el devenir de Ibushi en 2023, Dark Puroresu Flowsion tuvo ocasión de entrevistar al veterano, quien respondió a la pregunta de si sigue guardando intenciones de poner en marcha su propia compañía luchística.

I had the pleasure to speak to Kota Ibushi. I asked him if he still has the desire to start his own promotion. Here is his answer. pic.twitter.com/tsWO1tuGVU