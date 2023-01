NJPW: Cartel "The New Beginning in Osaka 2023" Okada vs Takagi

El gran cierre de la serie “The New Beginning 2023” se dará en Osaka, donde New Japan Pro Wrestling expondrá dos títulos y un combate muy peculiar.

► “The New Beginning in Osaka 2023”

Luego de que Jay White culpara a Hikuleo de su derrota en Wrestle Kingdom 17, el primero emitió el desafío para un combate en el que el perdedor debe abandonar Japón. Éste será el encuentro especial de Osaka.

Tama Tonga, el hermano mayor de Hikuleo, defenderá por primera vez el Campeonato de Peso Abierto NEVER, combatiendo ante otro de los miembros del Bullet Club, El Phantasmo.

En el turno estelar, el monarca máximo de NJPW, Kazuchika Okada, pondrá en juego el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, enfrentando a Shingo Takagi

El cartel completo queda así:

NJPW “THE NEW BEGINNING IN OSAKA”, 11.02.2023

Osaka Prefectural Gymnasium

1. Toru Yano y Oskar Leube vs. Great-O-Khan y Aaron Henare

2. Shota Umino, Tomoaki Honma, Tiger Mask y Ryusuke Taguchi vs. Tetsuya Naito, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI

3. Master Wato vs. Taiji Ishimori

4. Hiroshi Tanahashi vs. KENTA

5. Minoru Suzuki, El Desperado y Ren Narita vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi y SHO

6. Loser Leaves Japan Match: Hikuleo vs. Jay White

7. NEVER Openweight Title: Tama Tonga (c) vs. El Phantasmo

8. IWGP World Heavyweight Title: Kazuchika Okada (c) vs. Shingo Takagi