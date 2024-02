¿Quién podría darle a Sting una despedida competitiva de calidad mejor que The Young Bucks? Aunque inicialmente el emparejamiento resultó algo desconcertante, pues no existe un vínculo narrativo dentro ni fuera del «kayfabe» entre el veterano y los vicepresidentes ejecutivos de AEW, poco a poco, la empresa ha acabado por vendernos la lucha en este sentido.

Y si además, Darby Allin avisa de que alguien podría acabar en el hospital y que hará todo lo que le sea posible para que Sting se retire de forma memorable, el «hype» por este canto de cisne se incrementa. Aunque realmente Sting ya no necesite demostrar nada, tras 40 años de carrera.

Hoy, Sports Illustrated ha publicado un artículo, escrito por Justin Barrasso, donde este se sienta a charlar con The Young Bucks acerca de Revolution 2024 y su participación en el último combate de Sting. Y para Matt y Nick Jackson, se trata de un fin de ciclo más significativo para AEW de lo que parece. He aquí los extractos más destacables de la entrevista.

«Hemos estado en una montaña rusa durante los últimos 20 años. Recuerdo ver Nitro, ver a Sting bajar del techo para atacar al NWO y enfadarme de que siempre apalizara a Hogan. Verlo luchar a tan alto nivel todos estos años después es increíble. Estar en su último combate significa mucho para mí y para Matthew. Es el mayor combate de nuestras carreras y es un momento que no pensaba que ocurriría [Nick Jackson].

«Este combate en Revolution, nadie está más emocionado que mi hermano y yo. Aunque normalmente íbamos contra Sting cuando éramos niños, siempre lo respetamos. Hay mucha responsabilidad sobre nuestros hombros. Sting ha tenido una carrera legendaria y es cosa nuestra clavar el aterrizaje. Pero esto no va a ser Kobe [Bryan] anotando 60 puntos en su última noche. Buscamos dejar el marcador a cero. Y sé que Sting no lo querría de otra manera. Dijo que nos preparáramos para la pelea de nuestras vidas. Nosotros vivimos para la presión, para el riesgo, para los combates que sienten importantes. Nadie lucha mejor que nosotros en este tipo de situaciones. Con 64 años, aunque luchara su último combate o no, no vamos a tomárnoslo a la ligera [Matt Jackson].

«Es la filosofía que practicamos. Sting ha tenido una carrera increíble y creo que su etapa en AEW en particular ha sido destacable. Pero cuando piensas en Sting, no piensas en AEW. Piensas en otro lugar que ya no existe. Es el momento para que las estrellas de la nueva era den un paso al frente y se conviertan en estrellas al nivel de Sting. Y cuando piensas en esa estrella, deberías pensar en AEW. Decir adiós a Sting y todos los que son como él es el primer paso para que volvamos a donde tenemos que estar [Matt Jackson]».