The Usos oficialmente tienen el reinado en parejas más largo

Después de haber derrotado a The New Day en el SmackDown de la semana pasada y con ello retenido el Campeonato de Parejas de WWE, este 14 de noviembre, The Usos se convirtieron en el equipo con el reinado más largo en la empresa.

De esta forma superaron a la agrupación de Xavier Woods, Kofi Kingston y Big E, quienes acumularon 483 días (23 de agosto de 2015 a diciembre 18 de 2016). Ahora The Usos tienen un reinado de 484 días, el cual no parece que vaya a terminar pronto.

► The Usos como Campeones de Parejas de WWE

Los Usos consiguieron el Campeonato de Parejas de SmackDown en Money in the Bank el pasado 18 de julio de 2021, derrotando a Rey y Dominik Mysterio, comenzando con la cuenta; posteriormente consiguieron el título de RAW el 20 de mayo al derrotar a Randy Orton y Matt Riddle.

Al momento The Usos han conseguido 16 defensas exitosas, defendiendo el título ante varios equipos, siendo el último ante Xavier Woods y Kofi Kingston, quienes intentaron romper la racha.