Últimamente, Road Dogg se metió en un lío hablando sobre por qué siente que era mejor que Bret Hart. Ahora quien lo hace es Shawn Michaels. ¿Cree que estaba por encima de «The Hitman»? Ambos tuvieron una rivalidad histórica en WWE cuando estaban en lo más alto de sus carreras y tuvieron la oportunidad de demostrar quién era mejor que el otro en el encordado. Tantos años después, «HBK» estuvo hablando de ello en una reciente entrevistas con The Ringer. Michaels tiene una opinión similar a Dogg: Hart era mejor luchador, pero él mejor artista.

It has been 20 YEARS since this happened, and changed the course of sports-entertainment… #SurvivorSeries @ShawnMichaels @BretHart pic.twitter.com/CqI8YFN8dG

— WWE (@WWE) November 9, 2017