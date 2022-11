SmackDown: The Usos retuvieron contra The New Day

En la más reciente edición de SmackDown, la noche abrió con un gran combate por el Campeonato de Parejas Indisputable WWE. Los monarcas, Jimmy Uso y Jey Uso, lograron vencer a Kofi Kingston y Xavier Woods y así retener el título, logrando así convertirse en los campeones de parejas con el reinado más largo de WWE.

Precisamente, The New Day ostentaba este récord anteriormente. La campana sonó y Wodos rápidamente envió al suelo a The Usos, a los dos… Jey se metió de nuevo al ring, en la falda del cuadrilátero, y Woods luego le dio un rodillazo para volver a tirarlo a ringside. Kingston luego se lanzó desde la tercera soga y así les cayó encima a The Usos.

► The Usos, 861 días en 5 reinados como Campeones de Parejas SmackDown y 434 días con 3 reinados cono Campeones de Parejas Raw

Al regresar de comerciales, The Usos eran quienes dominaban el combate y hasta Jey conectó a Kingston con un tope suicida hacia fuera del ring. Kingston fue atacado por Jey y Uso durante varios minutos, con relevos rápidos y totalmente dominando a su rival.

Kingston logró salir de esta dura situación con una patada sobre Jey, pero Jimmy tiró a Woods de la ceja del ring justo cuando estaba por obtener el relevo. Jey luego le hizo una desnucadora a Kingston y consiguió una cuenta en dos segundos a su favor.

Más adelante, en la velada, Woods tomó el relevo y limpió la casa. Sumado a esto, Kingston le aplicó a Jimmy su Boom Drop y luego, le hizo el SOS para obtener una cuenta en dos segundos. The Usos se recuperaron y tiraron a su s rivales a la lona con dos Superkicks.

Tras esto, los muchachos se encontraron en el centro del ring y todos cuatro se lanzaron puñetazos. Woods y Jey cayeron a ringside y Jey conectó a Woods con varias Superkicks durísimas que lo mandaron a donde se sienta la presentadora y el cronometrador.

El final de la lucha llegó cuando Kingston saltó desde las sogas, pero The Usos se unieron y lo sorprendieron para castigarlo con su D1, y así, Jey cubrió a Kingston y obtuvo la victoria por cuenta de tres luego de 23 minutos y 50 segundos de combate.

